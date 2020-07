Teotino: “Marotta? Voci di un suo ritorno alla Juve senza fondamento. Eriksen? Triste e…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino commenta alcune voci che vorrebbero il ritorno di Marotta alla Juve. “Le voci di un suo ritorno alla Juve non hanno fondamento. Eriksen? Giocatore maturo, di esperienza internazionale. Ha giocato tanti anni in Premier, un campionato superiore alla Serie A. Il suo inserimento non è stato come ci si aspettava, vedo un giocatore un po’ triste e demotivato. Ieri però ha dato un buon contributo. Gagliardini? Giocatore serio con ha una fisicità importante. Ma ci si aspettava un percorso diverso, di più alto livello. Inserito in una squadra che vuole vincere a livello europeo dovrebbe partire dalla panchina“.

(Radio Sportiva)