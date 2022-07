Teotino: “Mercato Juventus non può essere considerato positivo. Pogba…”

"La situazione è un po’ complicata per tutte le squadre italiane. All’estero tutti possono investire mentre i nostri club no. Per quanto riguarda la Juventus il mercato finora non può essere considerato positivo. Anche l’infortunio di Pogba non mi coglie impreparato, dato che negli ultimi anni ha saltato praticamente la metà delle partite in campionato. Inoltre la partenza di De Ligt, oltre a quella di Chiellini, indebolisce sicuramente la rosa. Per quel che riguarda il centrocampo manca ancora un vero regista, dato che Locatelli, nonostante abbia dimostrato di saper giocare in quel ruolo, è più una mezzala. Se si vorrà puntare a vincere subito servirà in quella posizione un giocatore di esperienza. Qualora dovesse arrivare Paredes sarebbe un acquisto perfetto. Serve anche un altro attaccante”.