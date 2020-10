Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino parla della rosa dell’Inter. In particolare il giornalista si concentra sui tanti centrocampisti a disposizione di Antonio Conte: “L’Inter voleva cedere Nainggolan, potrà dare una mano ma Conte ha 8 giocatori per 3 posti e solo Vecino per ora parte dietro il belga nella gerarchie“.

(Radio Sportiva)