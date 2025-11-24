VIDEO FCIN1908 / Salvini: "Derby? Ero in mezzo a 150 interisti, ho esultato ma..."

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Il giornalista Gianfranco Teotino a Sky Sport ha commentato così il ko dell’Inter nel derby contro il Milan.

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“L’Inter ha perso 4 partite su 12 di campionato, ieri non meritava di perdere e poteva pareggiare col rigore, si può dire.

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Cosa non va? Apparentemente va bene tutto se la vedi, poi rivedi i tabellini e noti che Sommer in 3 dei 4 scontri diretti persi dai nerazzurri ha fatto errori gravi. Può essere questo il problema ora? In questa stagione ho dei dubbi che sia ancora determinante”.