Terim e il Galatasaray si separano: rescissione “di comune accordo” con il tecnico

Il Galatasaray ha annunciato la partenza "di comune accordo" del suo allenatore Fatih Terim

Il Galatasaray ha annunciato la partenza "di comune accordo" del suo allenatore Fatih Terim , al termine di una prima parte di stagione deludente. Terim "non continuerà nel suo ruolo attuale da oggi", ha scritto il club sul proprio account Twitter, senza ulteriori dettagli o spiegazioni.

Vicecampione di Turchia la scorsa stagione, il Galatasaray - squadra di maggior successo della Turchia (22 scudetti) - occupa il 12/o posto in classifica dopo 20 partite, a 22 lunghezze dalla capolista Trabzonspor. Sabato è stato sconfitto (0-1) in casa dal modesto Giresunspor, 14/o in Super Lig.