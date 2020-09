CdS – Inter, quasi una squadra sul mercato: in 8 possono salutare. Novità Gagliardini

Non solo Vidal e Kolarov: l’Inter è pronta a sistemare anche l’affare Darmian. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, in settimana il trasferimento sarà sistemato con il club nerazzurro che onorerà l’intesa della scorsa estate.

Il mercato in entrare dell’Inter non si fermerà, anche se ci sarà bisogno di vendere per ridure una rosa che al momento è extra large. A lasciare Milano potrebbero essere Godin, nel mirino del Rennes, e Dalbert, nel mirino di due club inglesi e della Fiorentina.

In partenza c’è anche Brozovic, che oltre al Bayern Monaco piace anche al Chelsea, mentre l’Inter spera di accumulare un tesoretto con le cessioni a titolo definitivo di Perisic, Joao Mario, Vecino, Nainggolan e Gagliardini, che piace in Premier League e in Bundesliga.