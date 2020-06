TS – Testa a Barcellona, cuore a Milano: Lautaro, ultima missione prima di lasciare l’Inter

Da mesi si rincorrono le voci che vogliono Lautaro Martinez destinato a vestire la maglia del Barcellona: l’attaccante dell’Inter è il primo obiettivo di mercato dei catalani, ma al momento non esiste alcun accordo tra le parti. Secondo Tuttosport, non c’è pericolo che l’argentino possa già essere con la testa in Spagna: “La testa a Barcellona, il cuore a Milano. Perché Lautaro Martinez, se è diventato il primo obiettivo del mercato blaugrana, lo deve proprio all’Inter che lo ha preso dal Racing Avellaneda quando era una splendida promessa e ne ha fatto un prototipo di fuoriclasse“.

ESAME DI MATURITA’ – “Il prossimo mese e mezzo sarà un lungo esame di maturità per il Toro perché dovrà dimostrare, proprio per il senso di riconoscenza che lo lega all’Inter, di riuscire a essere determinante come nella prima parte di stagione, pur sapendo che il suo futuro sarà nella Liga, dove Leo Messi lo attende a braccia aperte. Una trattativa che ha origini lontane (il primo viaggio a Barcellona di Piero Ausilio risale a ottobre) e che è già diventata un tormentone: altro buon motivo per augurarsi che Lautaro abbia spalle larghe, come peraltro sta già dimostrando ad Antonio Conte negli allenamenti alla Pinetina. L’argentino è, come sempre, irreprensibile sul lavoro e a Napoli tornerà, dopo lo stop per pandemia, a fare coppia fissa con Romelu Lukaku“.

ULTIMA MISSIONE – “Martinez potrebbe riuscire là dove non è riuscito l’amico Mauro Icardi: lasciare Milano dopo aver vinto qualcosa. E, al di là dei discorsi legati a una possibile rimonta scudetto oppure all’Europa League, la Coppa Italia resta l’obiettivo più facilmente raggiungibile, non fosse altro perché l’Inter è a 180′ minuti dal trofeo“.