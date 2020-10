Theo: “Derby? Siamo tranquilli come fosse una partita normale. Hakimi? Farò di tutto…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Theo Hernandez ha parlato dell’atteso derby in programma tra una settimana. Queste le dichiarazioni del giocatore rossonero: “Ci sentiamo tranquilli come fosse una partita normale, anche se si chiama derby. Abbiamo molta voglia di giocarlo e lo faremo come stiamo giocando in questo periodo: correndo, lottando e vincendo la partita. Abbiamo una squadra molto forte, ne siamo consapevoli e tra noi c’è grande feeling. Hakimi? È stato mio compagno al Real, anche lui è un grandissimo giocatore: farò di tutto perché non mi crei problemi nel derby“.

(Sky Sport)