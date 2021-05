Theo Hernandez: “Passare dal primo posto a lottare per la Champions non facile”

Dopo la vittoria di questa sera con il Benevento ha parlato uno dei rossoneri andati in gol ai microfoni di Dazn

"Abbiamo fatto una buona partita. Sono molto contento per i tre punti, stiamo crescendo. Non siamo stati sempre brillantissimi, ma ora stiamo bene e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Passare dalla prima posizione a lottare per la Champions non è stato facile, ma lotteremo fino alla fine per la Champions e per i tifosi".