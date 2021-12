Thiago Pinto: “Atalanta molto forte, ma Roma in campo sempre per vincere”

Il ds della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida delle 15 in casa dell'Atalanta di Gasperini

"Roma gioca tutte le partite per vincere, Atalanta molto forte. Sfida difficile ma siamo qua per vincere. Zaniolo? Rimasto tanto tempo fermo, gol non è un problema, il lavoro gli permetterà di fare gol e assist. Mercato? Stiamo lavorando per migliorare la squadra".