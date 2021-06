Thiago: “Odio il calcio moderno. Il Var? Mi sono sempre opposto. Eriksen? Hai…”

Intervistato dal Guardian, Thiago boccia senza mezzi termini il calcio moderno. Chiusura poi dedicata a Eriksen

In una lunga intervista rilasciata al Guardian, Thiago Alcantara boccia senza mezzi termini il calcio moderno. Il giocatore del Liverpool spiega il perché del suo 'odio' nei confronti del calcio attuale. "Ha preso un ritmo diverso, un ritmo più veloce, più fisico. La figura del '10' è quasi scomparsa. Vediamo meno magia, meno fantasia. I giocatori sono più sviluppati sotto tutti i punti di vista. Ma perdi quel giocatore che era diverso. Il trequartista era più lento, anche se aveva una tecnica sublime, ora non ha opportunità. È come qualsiasi cosa nella vita: adattamento".

"Ho quella mentalità da "odio il calcio moderno", ho un atteggiamento più classico. E poi c'è il VAR, a cui mi sono sempre opposto. Toglie emozioni. Noi sbagliamo quando giochiamo, anche gli arbitri devono sbagliare. Molti momenti mitici non esisterebbero con il VAR. E quando segni, anche un gol da centro campo, aspetti. Pensando: 'Spero che non ci sia fallo, spero che non ci sia fuorigioco, spero...'".

Chiusura dedicata a Eriksen: "Stavamo uscendo per allenarci e la testa di tutti era tra le mani: per favore fatelo recuperare . In quel momento, il calcio scompare, tranne per il fatto che... stavamo uscendo per allenarci e c'è un mix di: "Cosa stiamo facendo giocando a calcio?". Eppure allo stesso tempo 'spero che si riprenda, ovviamente prima di tutto per vivere la sua vita ma anche per poter tornare a giocare a calcio'. Hai quel mix di emozioni: una specie di rifiuto, non voler giocare, chiedersi quale sia il punto, insieme a una sensazione che dice: quanto è bello farlo, quanto siamo fortunati a giocare a calcio."