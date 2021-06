Thiago: “Eriksen? Il calcio passa in secondo piano, ma non ho avuto paura”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista della Spagna Thiago Alcantara ha parlato anche di quanto accaduto a Eriksen:

«L’Italia ha iniziato in maniera formidabile ma per me non è una sorpresa. Puoi sorprenderti forse, e solo in parte, per i due grandi risultati: ma la squadra di Mancini viene da una dinamica incredibile di 29 partite senza perdere, 10 senza incassare ed è bello vedere come si impone. Come cerca la sua essenza. La Francia è molto consolidata. Mi piace guardare gli altri e pensare a come posso batterli. Guardo le partite più in forma analitica che passionale: Italia e Francia che meglio di tutti stanno sviluppando l’idea del gioco che vogliono fare. Altre squadre riescono comunque ad essere dominanti, come il Portogallo o la Germania che affrontando una squadra super solida come la Francia ha mostrato un gioco preciso. E l’Inghilterra, che ha un grandissimo potenziale con giocatori che stanno crescendo all’interno di questo progetto. E poi ci siamo noi, che abbiamo un’idea di gioco molto precisa che sviluppiamo da tempo: ci manca solo che la palletta entri».