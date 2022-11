Thiago Motta: “Cos’è cambiato dopo San Siro. Arnautovic all’Inter era…”

A Sky Sport, l'allenatore del Bologna Thiago Motta ha commentato la vittoria per 3-0 contro il Sassuolo: "Esterni puri in panchina e Soriano in campo dal 1'? È grazie al loro lavoro, ho ragazzi intelligenti come Roberto e Aebischer. Li avete visti? Sono ragazzi che capiscono bene come occupare il campo loro, Dominguez, anche Medel. Si va a riposo e si riposa, è importante per tutti, poi al ritorno si lavora verso la gara con la Roma. Soriano ha un'intelligenza enorme".