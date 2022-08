Thiago Motta compie 40 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

Oggi Thiago Motta compie 40 anni: ecco il messaggio di auguri dell'Inter per il centrocampista italo-brasiliano

MILANO – Per tre anni perno del centrocampo nerazzurro, Thiago Motta è arrivato all'Inter nell'estate del 2009, diventando uno dei protagonisti della squadra che vinse Champions League, Scudetto e Coppa Italia nel 2010. In totale l'ex centrocampista ha collezionato 83 presenze e 12 gol in maglia nerazzurra, vincendo 6 trofei.