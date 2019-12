Thiago Motta: “Continuo sulla mia strada. Gli applausi di San Siro? Grazie, fa sempre piacere”

Intervenuto in conferenza stampa al Meazza dopo la sconfitta con l’Inter, il tecnico del Genoa Thiago Motta ha parlato così della prestazione dei suoi e del suo esonero: “Non ho i social, non ho visto tweet e non mi interessa: mi interessa solo la squadra e i giocatori, sono triste per il risultato che non è quello che volevamo. Possiamo fare meglio di questa sera. In questo momento mi aspetto di tornare subito ad allenarsi e a lavorare: credo molto nel gruppo e in questi giocatori. Sappiamo la difficoltà e tutto quello che c’è in gioco: ma siamo capaci di cambiarlo continuando per la strada che ho chiesto dal primo giorno. Ho grande fiducia nel gruppo. Gli applausi? Ringrazio tantissimo i tifosi, fa piacere. Io non ho mai chiesto calcio champagne, se avete sentito le mie parole il mio è un calcio di squadra: la compattezza va data anche dagli attaccanti. Non è giusto mettere dieci difensori e rinunciare ad attaccare. Bisogna giocare da squadra: è la strada che chiedo e la squadra può uscirne. Non riusciamo a segnare, ma gli attaccanti non sono il problema. Ho la sicurezza che possiamo cambiarla, sapevo la situazione del Genoa e questa non mi spaventa: ho tanta fiducia nel gruppo e nei ragazzi. Sembra strano, perché quando non arriva il risultato tutto si dimentica: altre partite avremmo meritato di più. Con tanta convinzione continuo per la mia strada, possiamo uscirne tutti insieme. Il problema è di tutta la squadra, anche con questo risultato sono orgoglioso dei giocatori perché cercano di fare quello che chiedo io: questa è la strada e li difenderò sempre se mi seguiranno. La classifica la vediamo, però cambiare adesso a cosa serve, a buttare la palla e difendere? Così non vinciamo, io sono convinto che come stiamo facendo possiamo vincere. Si continuerà così e con più convinzione. Amo le sfide, queste danno energia: abbiamo bisogno di questa adrenalina. Io non cambio niente, abbiamo l’opportunità di entrare sul mercato e dobbiamo gestirlo molto bene e curare i dettagli: la situazione è difficile e dobbiamo avere tanta fiducia in quello che stiamo facendo. La partita di oggi è molto complicata, però le altre non sono state così, potevamo anche vincere: continueremo a lavorare e seguire questo cammino. Il mercato? Non mi sbilancio perché non è il momento, parleremo con la società e prenderemo le giuste decisioni. Ho tantissima fiducia nel mio gruppo: ora il mercato è aperto e possiamo fare qualcosa, dobbiamo fare attenzione ed essere intelligenti a rinforzare un gruppo che sta lavorando al 200% e sta cercando di uscire da questa situazione”.