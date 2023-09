Thiago Motta: “Derby? Sapete la mia squadra preferita. Milan molto rinforzato”

A margine del premio 'Nereo Rocco' a Coverciano, l’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato anche in vista del derby

A margine del premio 'Nereo Rocco' a Coverciano, ha parlato l’allenatore del Bologna Thiago Motta . Ecco le sue dichiarazioni, riportate da TMW: “Orsolini è un giocatore che lo scorso anno è stato di grande aiuto, ha contribuito con gol importanti. Quest'anno rimane con noi, ha appena rinnovato il suo contratto e lui come gli altri conosce la responsabilità che abbiamo. Dobbiamo lavorare insieme per competere con squadre importanti”.

NZOLA - "Ho avuto un buonissimo rapporto con lui, è un ragazzo fantastico con un cuore enorme. Con me quando è stato bene ha giocato. Nzola è un giocatore di grandissima qualità tecnica e fisica, è un giocatore di cui la Fiorentina aveva bisogno e hanno pensato a lui. A eccezione della sfida contro il Bologna, spero possa fare un buon campionato. Sono contento per il passo in avanti che ha fatto nella sua carriera".