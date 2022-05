Thiago Motta: “Il mio futuro? Ci penso dopo. Troveremo miglior soluzione”

L'ex nerazzurro ed allenatore dello Spezia ha parlato della salvezza raggiunta e delle sue intenzioni rispetto alla prossima stagione

Lo Spezia di Thiago Motta chiuderà in campionato contro il 22 maggio alle 12:30 con la partita contro il Napoli. «La soddisfazione è enorme, questo è un momento fantastico per godere e stare insieme. Ci tengo a ringraziare di nuovo i ragazzi per tutto quello che hanno fatto quest’anno e i nostri tifosi, che ci hanno sostenuto durante tutto l’anno e si meritano questo traguardo che abbiamo raggiunto insieme. Il nostro campionato l’abbiamo vinto, approfitteremo della prossima partita per rendere omaggio ai nostri tifosi e ringraziarli ancora per il loro supporto».

«Il mio futuro? Non ho avuto tempo per pensarci, non mi preoccupa. Quando ti metti qualcosa in testa l'attenzione è soprattutto su quello. Il cervello ti dice di concentrarti al massimo per chiudere la stagione che stiamo vivendo. Poi avrò il tempo di riflettere e pensare e trovare la migliore soluzione per questi ragazzi soprattutto, che ringrazio per quello che hanno fatto per tutta questa stagione. Questo è il mio modo di vivere il calcio e la vita: concentrarsi sul presente e cercare di sfruttare al meglio ogni istante», ha detto in conferenza stampa.