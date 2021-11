Thiago Motta: “All’Inter grazie a Mourinho. La Roma offriva di più, ma…”

Il tecnico dello Spezia, prossimo avversario dei nerazzurri, è stato uno dei grandi protagonisti del Triplete del 2010

. Sulla panchina dei liguri troverà Thiago Motta, ex centrocampista nerazzurro, tra i protagonisti dello storico Triplete del 2010. Il Secolo XIX ripropone alcuni ricordi dell'italo-brasiliano legati alla sua avventura interista: "Mourinho un giorno mi chiamò per dirmi se ero pronto ad andare in guerra. Arrivai così all'Inter. In realtà mi ero accordato con la Roma che offriva di più, ma Preziosi venne nello spogliatoio a dire di avermi ceduto ai nerazzurri con Milito. Poi arrivò Mou, uno che sa cosa dire e come motivare".