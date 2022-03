Thiago Motta: “Vittoria bellissima, Manaj entrato bene. Ancelotti tra i top al mondo”

Così Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari nel match di oggi

Così Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari nel match di oggi: “Vittoria bellissima e importante, dal primo all’ultimo abbiamo fatto molto bene, siamo stati ben posizionati cercando di capire i momenti in cui accelerare e quando invece rallentare, è una bellissima vittoria di squadra. Manaj subentrato? È entrato molto bene come gli altri ragazzi. Non ho sentito Ancelotti, sono molto contento per lui, meno per la sconfitta del PSG invece. Ancelotti si merita tutto. È uno dei migliori allenatori al mondo”.