Thiago Motta: “Manaj? Quello che ha fatto è merito suo, deve continuare così”

Il tecnico dello Spezia spende parole di elogio per l'attaccante albanese, in passato in forza anche all'Inter

Fabio Alampi

Thiago Motta, tecnico dello Spezia, alla vigilia del match contro il Sassuolo ha parlato anche dii Rey Manaj, attaccante albanese con un passato all'Inter: "Manaj? Tutto quello che ha fatto in questa stagione è merito suo. All'inizio si è visto poco in campo, ma con il tempo si è guadagnato tutti i minuti che ha giocato. È un giocatore che può fare bene sia da titolare che da subentrato, sta lavorando moltissimo e deve continuare su questa strada".