Pecini: “Thiago Motta? Affrontiamo il Genoa e serve serenità nell’ambiente”

Dribbling del direttore sportivo dello Spezia ai microfoni di Skysport: dalle indiscrezioni il futuro dell'ex nerazzurro sarebbe in bilico

Riccardo Pecini, ds dello Spezia, ha parlato prima della gara contro il Genoa ai microfoni di Skysport e si è soffermato anche su ThiagoMotta. Secondo alcune indiscrezioni l'allenatore (ed ex Inter) starebbe rischiando la panchina. Ci sarebbero già stati contatti con Maran per la sostituzione. A dicembre era stato contattato Giampaolo che aveva detto no alla proposta del club ligure e l'ex giocatore nerazzurro era rimasto in panchina.