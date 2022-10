Thiago Motta: “Ranieri? Sapeva che volevo andare via dall’Inter. Mi ricordo…”

"È un allenatore che mi è mancato tanto anche se l'ho avuto per poco tempo, ma il suo modo di essere, gestire e allenare... Mi ricordo quel periodo in cui avevo parlato in privato con Claudio, che c'era la possibilità di partire. Quando ci siamo incontrati a Monaco abbiamo nuovamente parlato della situazione. Io posso solo ringraziarlo perché mi ha aiutato e mi ha insegnato tanto. Orgoglioso di essere stato allenato da lui. Non avevo promesso di rimanere all'Inter. La storia è stata che io volevo andare, mi ricordo anche una partita di Coppa, col Napoli mi pare, lui sapeva qual era il mio desiderio".