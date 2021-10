Thiago Motta risponde a Pioli: “Il Picco è bellissimo. Quello che dicono gli altri…”

La risposta del tecnico dello Spezia: "Il Picco è bellissimo. Vederlo da fuori ti fa venire voglia di entrare in campo e giocare alla grande"

"Era una partita che temevo perché le dimensioni del campo non sono quelle adatte, non sono omogenee. E permettetemi di dire che non credo che sia corretto". Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la gara contro lo Spezia sulle dimensioni del campo dello stadio Picco, a suo parere, non idonee alla Serie A. Thiago Motta, tecnico dei liguri, ha risposto così al collega in conferenza stampa: "Il Picco è bellissimo. Mi piace tantissimo, poi quello che dicono gli altri non è importante. E' la sua opinione, la mia è che è bellissimo. Vederlo da fuori ti fa venire voglia di entrare in campo e giocare alla grande. I tifosi sono grandi, il campo è buono, siamo contenti. Non c'è altro da dire".