Spezia, Thiago Motta: “Inter squadra migliore del campionato, è la favorita”

Sconfitta interna contro il Bologna (0-1) per lo Spezia di Thiago Motta, prossimo avversario dell'Inter di Simone Inzaghi

"Non sono preoccupato, ho fiducia nel mio lavoro e nei calciatori. Sapevo dall'inizio che non sarebbe stato facile, come non lo sarà per gli altri. continueremo a lavorare e combattere, anche se facciamo fatica ad affrontare le squadre che stanno a sinistra della classifica. Adesso ci concentriamo sull'Inter, per me è dall'inizio la maggiore indiziata a vincere il campionato, ma anche nei singoli è la migliore, è una squadra completa capace di pressare, gestire, difendere e attaccare".