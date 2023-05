Bologna, Thiago Motta: “Summit con Saputo? Chiacchierate per linee future”

"Chiacchierata per le linee future, per dare il massimo impegno da qui in avanti". Questo il commento di Thiago Motta a chi, in conferenza stampa quest'oggi, gli ha chiesto un aggiornamento sul futuro dopo il summit di recente con il presidente emiliano Saputo. Inevitabile interrogarsi su quale sarà la decisione del tecnico, che però si è voluto concentrare solo sul campionato: "Con il Verona non abbiamo sbagliato atteggiamento, loro hanno fatto la loro partita e hanno vinto la gara, noi non abbiamo sbagliato atteggiamento. Domani nemmeno sbaglieremo, dovremo essere concreti, pragmatici e realistici. Faremo il nostro massimo contro una squadra di Serie A".