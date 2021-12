Thiago Pinto: “Mayoral ha aspettato il suo momento. Mercato? Porte della Roma aperte”

Il ds della Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di questa sera contro lo Spezia

"La prima cosa che può aiutare è fare tre punti oggi. Ho vinto un campionato quando ero 7 punti indietro e ne ho perso uno con 7 punti di vantaggio, i conti si fanno alla fine. Il mercato di gennaio è particolare, prima di arrivare al mercato abbiamo tre partite. Siamo tutti allineati per fare il meglio della Roma. Non mi piace parlare di altri giocatori. Mayoral grande professionista, ha aspettato la sua opportunità, oggi mi aspetto faccia bene. Le porte della società sono sempre aperte in entrata e in uscita, ora non è tempo di parlare di mercato.