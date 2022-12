Thohir: “Ricordo il periodo glorioso di Mihajlovic all’Inter. Uno dei più grandi difensori”

"Ricordo ancora il periodo glorioso di Mihajlovic all'Inter. Nonostante non fosse più giovanissimo, il pilastro della retroguardia nerazzurra aveva un forte spirito di leadership che ha permesso ai suoi compagni di vincere due campionati di fila nelle stagioni 2005-2006 e 2006-2007. Miha era ammirato non solo per i suoi potenti calci di punizione, era anche un difensore rispettato dai migliori attaccanti della Serie A in quel momento".