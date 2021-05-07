VIDEO / Adani: "Sanchez? Un titolare: insegna calcio all'Inter. Dopo la Samp..."

Morten Thorsby, centrocampista norvegese della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida del 'Meazza' di San Siro contro l'Inter Campione d'Italia.

"Ho sempre sposato la cultura del lavoro, anche se l’anno scorso appena arrivato mi ero chiesto se fosse stata la scelta giusta venire alla Samp - le parole di Thorsby -. Ora chiedo ancora di più a me stesso. Voglio imparare a fare tutto in campo. Brozovic è la mia ispirazione, lui fa un gran lavoro offensivo e difensivo. Io devo migliorare in attacco".

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Siete stati gli ultimi a fermare l’Inter in campionato, che sfiderete sabato a San Siro nella loro festa scudetto. Ci riproverete?"Certamente. La nostra condizione fisica è eccellente. Loro hanno vinto con merito il titolo. Sarà una bella sfida".