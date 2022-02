Thorsby: “Sensi ha potenzialità incredibili e ci garantisce il salto di qualità”

Intervistato da Tuttosport, il giocatore della Sampdoria ha elogiato il suo nuovo compagno

Intervistato da Tuttosport, Morten Thorsby ha parlato di Stefano Sensi . Il centrocampista elogia il suo nuovo compagno. Inoltre Thorsby parla anche del suo futuro. "Sensi, non lo scopro certo io, è un campione. Ha delle potenzialità incredibili e ci garantisce il salto di qualità".

Lei per il futuro che progetti ha?

«Intanto penso alla Samp e vorremmo tutti chiudere bene questa stagione. Una delle mie ambizioni è riuscire a giocare prima o poi in un top club e quindi al più alto livello possibile. Ma per riuscirci so bene di dover percorrere ancora un po’ di strada e completarmi professionalmente. Confido nell’aiuto di mister Giampaolo, i suoi insegnamenti saranno molto preziosi».