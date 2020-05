In Francia – Thauvin osservato speciale dell’Inter. Il Milan ha accelerato, ma…

Florian Thauvin non ha ancora rinnovato il suo contratto, che scade nel 2021, con l’Olympique Marsiglia. Il giocatore, secondo quanto scrivono in Francia – in particolare il sito Le10sport – sarebbe anche nel mirino dell’Inter. Ma sono tanti i club che hanno messo gli occhi su di lui. La società marsigliese però non avrebbe intenzione di farlo partire, è interessata a rinnovargli il contratto. Il giocatore però vede che con il passare dei giorni le trattative per il rinnovo non sono cominciate ed è inquieto.

Proprio questa situazione di stallo ha messo sull’attenti diverse squadre. Il Milan sarebbe tornato alla carica ma pensa a lui per la prossima stagione, quando si libererà a parametro zero se non dovesse rinnovare. Anche l’Inter ci pensa, così come il Nizza. La squadra francese ha preso informazioni sulla situazione del calciatore e sulla possibilità di prendere in considerazione un eventuale operazione. Ma tiene tutti con i piedi per terra e non si sbilancia. In attesa che si complichi la trattativa per il rinnovo.

(Fonte: Le10sport)