Thuram aspetta l’Inter ma scende in campo: titolare in Leverkusen-‘Gladbach

Il calciatore finito nel mirino del club nerazzurro attende novità sul futuro e intanto scende in campo dal 1' in Bundesliga

Marcus Thuram è uno degli obiettivi di mercato dell'Inter in questi ultimi giorni della finestra estiva. Non il solo, come noto. L'attaccante, in attesa di capire se arriverà l'affondo decisivo dei nerazzurri con il Borussia Moenchengladbach, partirà titolare nel match di questo pomeriggio in casa del Bayer Leverkusen. Rose lo considera totalmente a disposizione e lo ha schierato sulla trequarti, con Stindl e Hofmann, alle spalle di Plea.