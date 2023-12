Inter, Thuram fa bene a chi gli sta vicino: 6 assist. E per Lautaro l’avvio è da record

Thuram fa bene a chi gli gioca vicino. "Un paio di numeri, a supporto. Il primo è il 6: sei come gli assist di Marcus, nessuno in Serie A ha spinto un compagno al gol come lui. Il secondo numero è il 15: 15 come le reti stagionali di Lautaro, che mai in carriera era partito così bene. E certo, molto dipende dall’argentino in persona, ma il fatto di giocare vicino a Thuram è una leva non secondaria. La ThuLa è la coppia del campionato. E Thuram l’oro diventato luccicante nelle mani di Inzaghi. Il francese ha imparato velocemente un modulo con il quale praticamente non aveva mai giocato. Ancor di più: ha memorizzato i movimenti di una squadra già collaudata", scrive La Gazzetta dello Sport.