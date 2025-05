Tommaso Turci ha illustrato nel dettaglio le caratteristiche di Marcus Thuram, analizzando la sua enorme crescita all'Inter. Il bordocampista di DAZN ha raccontato ai microfoni di Tutti in the box: "Oggi Thuram è un attaccante unico. Trovami un attaccante come Marcus Thuram nel mondo. Lui sta mettendo dentro nel suo repertorio tantissime cose nuove, tantissime qualità in più e forse la sua forza è proprio quella di non aver cominciato a giocare in attacco. Io credo che essere partito prima largo, aver fatto esterno senza avere l'ossessione per il gol gli permetta di essere un uomo squadra straordinario. Di essere quello che si mette a disposizione per fare una corsa in più per il compagno, quando c'è da venire incontro, scaricare, prendersi un fallo".