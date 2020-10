Marcus Thuram: “Per me tutte le partite in Champions sono speciali. L’Inter ha…”

Marcus Thuram, giocatore del Borussia Monchengladbach, ha parlato in conferenza stampa insieme al suo tecnico Marco Rose alla vigilia della partita con l’Inter: “Pur essendo nato in Italia e aver vissuto qui per nove anni questa partita non ha un significato particolare per me. Giocare a San Siro è un sogno che si realizza ma questa non è una partita in casa. Per me ogni partita in Champions League è speciali. L’Inter ha tanti giocatori forti tra le sue fila, in attacco come anche in difesa. Vedremo cosa riusciremo a fare per creargli dei problemi. Assenze in difesa? L’Inter ha comunque giocatori di qualità”.