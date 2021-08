Thuram-Correa, testa a testa anche tra agenti: Raiola e Lucci garanzie Inter

Il francese del Borussia Monchengladbach e l'argentino della Lazio sono i primi obiettivi per l'attacco dei nerazzurri

"I profili in cima alla lista dei campioni d'Italia restano sempre quelli di Marcus Thuram e di Joaquin Correa. La dirigenza interista prima di muoversi in via definitiva, vuole capire fin dove potrà spingersi, o meglio, sino a che punto le richieste iniziali di Borussia Moenchengladbach e Lazio potranno essere ridotte e smussate. A tal proposito anche il lavoro di Mino Raiola – agente del francese – e di Alessandro Lucci – procuratore dell'argentino – potrà eventualmente risultare fondamentali ai fini della scelta finale. L'Inter ha ottimi rapporti con entrambi i professionisti, non a caso il primo ha portato Dumfries, il secondo quel Dzeko esplicita richiesta di Inzaghi".