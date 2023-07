Inter, Thuram attaccante dell’oggi e del domani: i dettagli del suo contratto

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Importante anche l'ingaggio corrisposto al calciatore: 6 milioni netti a stagione ovvero 7,7 milioni lordi grazie ai vantaggi del Decreto Crescita. A questa cifra vanno aggiunti i bonus, alcuni facili perché scatteranno al raggiungimento di determinati numeri di presenze. Insomma, per l'Inter Thuram non è un acquisto concluso per fare player trading e sistemare i conti in futuro generando una plusvalenza quasi totale. Lui è l'attaccante dell'oggi e del domani e quei 95 milioni sono uno spauracchio per gli estimatori, non un cartellino appeso a un "prodotto" in vendita".