Inter, Thuram più di Correa? “C’è un dettaglio che può fare la differenza”

Ormai il cerchio per l'Inter, a caccia di una punta, si è ristretto a due ipotesi. Una è proprio Thuram, l'altra è Correa della Lazio

Simone Inzaghi l'ha assicurato ieri: all'Inter arriverà un altro attaccante. E il cerchio dei papabili si stringe, dopo l'infortunio di Zapata e il muro dell'Atalanta. Le ipotesi, come ricorda Il Giorno, sono ora due: "Una è proprio Thuram, l'altra è Correa della Lazio, che stasera non giocherà contro l'Empoli nella prima di campionato perché (Sarri dixit) non in condizioni di scendere in campo. La testa è altrove, a nuove avventure, ma non è detto che i campioni d'Italia ne assecondino le velleità. Non se Lotito resterà fermo a 37 milioni più bonus di valutazione. Il Borussia Moenchengladbach ne ha chiesti 30 per Thuram e il Decreto Crescita andrebbe incontro all'Inter in caso di acquisto (cosa che non avverrebbe con Correa). L'aspetto economico, specialmente di questi tempi, rischia di fare la differenza ancor più di quello tecnico".