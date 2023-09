In Francia – Thuram, contro la Germania in lizza per posto da titolare

La prossima partita di questa pausa per le Nazionali per la Francia sarà l'amichevole a Dortmund contro la Germania in programma il 12 settembre alle 21. Didier Deschamps affronterà la formazione di Voller che ha sostituito proprio oggi l'esonerato Flick e dovrebbe fare dei cambi nella formazione titolare.

Probabile quindi che, come scrivono i media francesi, l'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, potrebbe avere una chance dal primo minuto dato il problema alla caviglia di Giroud ma dovrà giocarsi il posto con Kolo Muani, del PSG. Di lui, il commissario tecnico francese ha detto: «Era già in forma per la partita di giovedì. Ma ha svolto solo una seduta in gruppo. Ieri ha fatto una bella seduta con chi giovedì aveva giocato poco o niente. Martedì è pronto».