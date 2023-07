GdS – Inter, tutti gli occhi puntati su Frattesi e Thuram. Il loro no al Milan…

Alle 18 si gioca la gara con la Pergolettese che andrà in onda su Inter TV e i tifosi sono curiosi di vedere all'opera i due nuovi arrivati

L'Inter è in ritiro alla Pinetina e sta preparando la nuova stagione. Oggi si gioca l'amichevole con la Pergolettese e tutti gli occhi sono puntati sui nuovi arrivati, Frattesi e Thuram. La gara andrà in diretta alle 18 su Inter TV. Proprio di loro due parla La Gazzetta dello Sport che sottolinea come l'attenzione sarà concentrata su chi è andato a sostituire Brozovic e Dzeko. Thuram ha pure preso la 9 del bosniaco.