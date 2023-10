Thuram, impatto assoluto con l’Inter: 5 assist in 8 presenze in A. E anche Sommer…

Gli arrivi del portiere e dell'attaccante sono sicuramente stati tra i più positivi nell'Inter in questa prima parte di stagione

Nel mercato estivo l'Inter ha rinnovato la squadra a disposizione di Inzaghi. C'erano molti dubbi sulle scelte della dirigenza nerazzurra dopo le partenze di Onana, Lukaku e Dzeko. In porta l'Inter ha scelto Sommer che sta ben figurando in questa prima parte della stagione. In attacco è Thuram che ha iniziato alla grande con la maglia nerazzurra.