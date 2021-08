Venerato: “Sia Thuram che Insigne last minute: ecco il piano di Marotta”

Il giornalista della Rai ha svelato i piani della società nerazzurra per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del futuro di Lorenzo Insigne: “Se Insigne non fosse un problema, resterebbe a parametro zero e a giugno potrebbe avere la folla su di lui. Manolas, invece, è un problema per il Napoli perché vuole la cessione. Ha deciso di abbassarsi anche l'ingaggio, spalmandolo: da 4 milioni al Napoli, a 1,8 in Grecia. Su Insigne la posizione è chiara: il Milan non ci pensa fino a giugno, l'Inter pensa a Correa o Thuram. Se Marotta dovesse prendere con sconto Thuram, avrebbe un gruzzoletto che potrebbe anche reinvestire per Insigne. E' un'operazione last-minute e per questo motivo non ha ancora ceduto Ounas".