Inter-Roma, Thuram ha preso parte a 9 gol. Ed è un record perché…

Ebbene proprio lui. Marcus Thuram , che ha sostituito Lukaku nell'Inter, ha segnato il gol decisivo contro la Roma del belga. Mai una cosa a caso. La Beneamata è così. E se ha segnato proprio lui è perché il nerazzurro delle cose ha già fatto passare in secondo piano il passato, conta di più quello che c'è ora. Era una ferita aperta e si è visto, ma le ferite si richiudono e si ricomincia. La società nerazzurra è ripartita proprio da lui, l'attaccante francese che a detta degli esperti "non segna molto". Sarà.

Ma ci sono numeri che raccontato una verità diversa. Il giocatore ha preso parte a nove gol in questo campionato, ne ha segnati quattro e ne ha propiziati cinque. Opta spiega che nessun calciatore "è riuscito a prendere parte a più reti nelle prime 10 gare in assoluto in maglia Inter in Serie A da quando è disponibile il dettaglio sugli assist (dal 2004/05). Decisivo", si legge in un tweet dell'account che propone statistiche di calcio.