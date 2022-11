Inter, Thuram affare non solo economico. “Un aspetto tattico è un assist per Inzaghi”

Nella conferenza stampa di ieri, Thuram, dal ritiro della Francia, ha detto chiaramente di aver maggiore consapevolezza da quando si è accentrato, giocando anche da 9 al 'Gladbach: "Nel ruolo di numero 9 ho raggiunto una nuova consapevolezza: mi concentro di più sul gol, cercando di non preoccuparmi delle statistiche". Parole che sembrano anche un assist in chiave mercato. "Di fatto, dopo l'infortunio di Benzema, è lui la prima ed unica alternativa come numero 9 dei Galletti. E questa metamorfosi tattica può fare al caso della squadra che più di tutte lo desidera per rinforzarsi: l'Inter ", spiega calciomercato.com.

Una certezza

Oltre alla questione tattica, ce n'è anche una numerica che potrebbe spingere l'Inter a chiudere il colpo: "Accanto a Lautaro oggi giocano, o giocherebbero, Lukaku, Dzeko e appunto Correa, che non ha minimamente ripagato l'investimento di 31 milioni di euro. Big Rom è in prestito dal Chelsea, probabilmente rimarrà ma è una partita ancora da giocare, mentre Dzeko sta vivendo un momento di grazia e, anche se rinnovasse il contratto, è difficile immaginarlo a Milano oltre il 2024. Per questo all'Inter serve una certezza per il proprio reparto offensivo, e muoversi in anticipo rispetto alla concorrenza può evitare che Thuram, che non rinnoverà con il Borussia Monchengladbach e potrà accordarsi con nuove squadre a partire da febbraio, diventi uno dei parametri zero più richiesti sul mercato", chiosa calciomercato.com.