Juve-Inter, Thuram si è allenato in gruppo e parte per Torino

L'Inter ha terminato la sua seduta di allenamento quotidiana in vista della gara contro la Juventus che si giocherà domani sera a Torino. Thuram, che era in dubbio alla vigilia dopo una botta alla caviglia subita nella gara contro la Fiorentina, si è allenato in gruppo e per questo partirà insieme al resto del gruppo alla volta della città piemontese. Al momento - spiegano da Skysport - Taremi resta favorito per un posto da titolare accanto a Lautaro Martinez.