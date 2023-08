Tuttosport su Thuram: “Lento e farraginoso: Inzaghi lo aveva messo già in conto e…”

"Il problema, comunque messo in conto da allenatore e staff, è che a Thuram servirebbe almeno un altro mese di ambientamento considerato che - oltre ad aver patito i carichi di lavoro - il francese ha dovuto cambiare il chip rispetto a quanto gli veniva chiesto al Borussia Mönchengladbach: qui deve rientrare, giocare per la squadra e non limitarsi ad andare nello spazio. Fatto sta che Marcus, da buon soldatino, si è buttato a capofitto sui libri, però sconta il fatto che i movimenti che gli chiede Inzaghi non risultino ancora automatici. E quindi, dovendo pensare a cosa fare ogni volta in cui ha il pallone o deve smarcarsi, il francese appare lento e farraginoso", commenta infatti l'edizione odierna di Tuttosport.