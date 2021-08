Inter, messaggio da Thuram. L’infortunio non preoccupa: segnale chiaro sui social

L'Inter dovrà cercare di acquistare un altro attaccante, piace il francese del Borussia che fa sapere che l'infortunio non è grave

In questi ultimi giorni di mercato l'Inter dovrà cercare di mettere a segno un altro colpo in attacco. I nomi in corsa sono ormai due: Correa e Thuram. Per il francese preoccupava però l'infortunio avuto ieri con il Borussia Moenchengladbach.