SM – Inter, Correa in pole. Ma i nerazzurri confidano nella promessa di Raiola

L'attaccante della Lazio è il rinforzo che vorrebbe Inzaghi, ma l'Inter valuta concretamente anche la candidatura di Thuram

"L'Atalanta ha detto un secco no per il trasferimento di Zapata. L'Inter cambia le proprie strategie per la nuova punta, considerando che la coppia Dzeko-Lautaro resta una sicurezza. L'ennesimo infortunio di Alexis Sanchez rende prioritario un nuovo acquisto con caratteristiche da seconda punta. Correa resta in pole position e la dirigenza nerazzurra sta cercando di abbassare le pretese di Lotito che vuole una cifra intorno ai 37 milioni. Ancora troppo per le casse dell'Inter", spiega Sportmediaset.

"Ecco perché si confida nella promessa di Raiola: quella di riuscire a convincere il Borussia Mönchengladbach a cedere il suo assistito, Marcus Thuram, a una cifra accettabile. L'Inter non è disposta a spendere più di 35 milioni. La dirigenza nerazzurra, comunque, è sempre alla finestra per capire cosa succede tra il Napoli e Insigne. In caso di rottura ci si muoverà in modo massiccio per l'attaccante della nazionale. In alternativa c'è sempre l'interesse per Luka Jovic e Moise Kean, che potrebbero arrivare con la formula del prestito", aggiunge il portale sportivo.