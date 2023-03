Thuram, in Francia ripescano i suoi tweet pro-PSG. E i tifosi si scatenano sui social

Lo stesso attaccante seguito dall'Inter piace tantissimo al PSG. E lui tifa per il club parigino: i tifosi sperano possa sceglierlo in estate

In Francia si parla di Milan Skriniar e del suo approdo al PSG a parametro zero. Ma il giocatore nerazzurro non sarebbe l'unico ad arrivare a Parigi a scadenza di contratto. Anche Thuram, obiettivo dell'Inter, è accostato al club francese.

In particolare in queste ore si sta parlando della sua passione per il club parigino. "È un tifoso del PSG e non lo ha mai nascosto".