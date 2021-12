Thuram: “Ronaldo il più forte. Al Barça c’era un giocatore che chiudevano nella sala…”

Intervistato da L'Equipe, l'ex difensore ha fatto il punto sui migliori giocatori con cui ha giocato, aneddoti su allenatori e compagni

"Il più festaiolo? Al Barcellona, un giocatore che non nominerò, troppo spesso non ha potuto allenarsi. Alcune mattine abbiamo potuto vedere che non fosse in buone condizioni. A quel punto lo chiudevano nella sala massaggi per farlo dormire. La più grande sconfitta? La finale dei Mondiali 2006 contro l'Italia. Sono fortunato ad aver vinto un Mondiale . Immagino gli altri giocatori che hanno giocato la loro prima finale e l'hanno persa. È solo una sensazione orribile".