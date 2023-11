Capello: “Thuram mi ha stupito, non sembra completo. Ma sta migliorando”

Fabio Capello, a Skysport, ha parlato tra le altre cose del meglio che si è visto nella partita tra Salisburgo e Inter . E nella serata in cui il migliore in campo per l'UEFA è stato Lautaro Martinez per il gol, segnato su rigore, che è valso la vittoria e la qualificazione agli ottavi, c'è un altro giocatore che ha brillato.

«Se devo scegliere il meglio dell'Inter questa sera dico Thuram. Perché - ha spiegato l'allenatore - in tutta la partita ha impegnato la difesa avversaria. Certe volte quando parte riesce a trascinarsi dietro i difensori ed è un giocatore su cui non credevo molto, non mi sembra completo quando calcia, non mi sembra abbia fluidità di movimento, quella che hanno gli attaccanti che hanno i gol nei piedi, però sta migliorando ed è importantissimo. Mi ha sorpreso. E poi avendolo conosciuto quando allenavo il papà alla Juventus faccio il tifo per lui, è un ragazzo educatissimo».